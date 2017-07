Der Hauptausschuss hat am Dienstag, 11. Juli, um 16.30 Uhr auf seiner nächsten öffentlichen Sitzung das Projekt Leichtbauhalle des Vereins Post Südstadt Karlsruhe (PSK) auf der Tagesordnung. Außerdem beschäftigt sich der Hauptausschuss unter Vorsitz von OB Frank Mentrup unter anderem auch mit der Deeskalation am Werderplatz.

In Bezug auf die Leichtbauhalle des PSK berät das gemeinderätliche Gremium über den Kauf der Halle und deren Errichtung auf dem Fußballplatz des ehemaligen VfB Südstadt. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Die Beratung zu diesem Punkt der Tagesordnung erfolgt gemeinsam mit dem Sportausschuss.

Weiter beschäftigt sich der Hauptausschuss im Großen Sitzungsaal des Rathauses am Marktplatz mit Möglichkeiten der Deeskalation der Situation auf dem Werderplatz, die eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe entwickelte.

Zu den weiteren Themen auf der insgesamt neun Punkte umfassenden Tagesordnung gehören ein Evaluationsbericht über den Projektverlauf in Mühlburg und im Rintheimer Feld im Rahmen der nichtinvestiven Städtebauförderung, die Zuschusshöhe für Mietkosten für das Bürgerzentrum Südweststadt und ein Schlussbericht zur Beendigung der At eliersnutzung auf dem Areal "Hinterm Hauptbahnhof".

ka-news ist für Sie vor Ort und wird berichten.