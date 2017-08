Neue Gleisbauarbeiten in Karlsruhe: Umleitungen ab nächsten Montag

Kurz vor dem Ende der Sommerferien kommt in der Karlsruher Baustellenlandschaft eine neue Baumaßnahme dazu. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung angibt, wird am Montag bis einschließlich 10. September der Bahnbetrieb beim Vorplatz des Hauptbahnhofs eingestellt. Grund sind Gleisbauarbeiten an der Poststraße und Ettlinger Straße.

Der Bahnbetrieb im Umfeld des Hauptbahnhofes wird vom 5. bis einschließlich 10. September komplett eingestellt. Der Grund dafür sind Arbeiten an der Infrastruktur des Knotenpunkts, um diesen instand zu halten, so die VBK. Auch die Bushaltestelle Poststraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird ersatzlos aufgehoben.

Für die betroffenen Stadt- und Trambahnlinien (S1/S11, S4, S41 Süd, S51 sowie Tram 2, 3, 4 und Nightliner NL2), die den Bahnhofsvorplatz nicht anfahren können, setzen die VBK einen Schienenersatzverkehr ein. Dieser verkehrt zwischen Mathystraße, Hauptbahnhof und Kronenplatz. Mitarbeiter des VBK informieren an einem Stand am Bahnhofsvorplatz Fahrgäste über ihre Anschlussmöglichkeiten. Dieser ist werktags von 6.30 Uhr bis 19.30 Uhr besetzt, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

Da die Kreuzung Ettlinger Straße/Poststraße teilweise gesperrt werden muss, wird für den Autoverkehr eine Umleitung mit der entsprechenden Beschilderung eingerichtet. Fahrzeuge aus südlicher Richtung mit dem Fahrziel Poststraße bzw. Hauptbahnhof Vorplatz werden an der Kreuzung Ettlinger Straße/Poststraße über einen provisorischen Übergang in der Ettlinger Straße umgeleitet und können dann ihre Fahrt über die Straße "Am Stadtgarten" fortsetzen.

Fahrzeuge aus östlicher Richtung mit dem Fahrziel "Südtangente" werden ebenfalls über den provisorischen Übergang gelenkt. Von dort geht es weiter über die Poststraße und dann zurück auf die Ettlinger Straße in Richtung Süden. Aus Norden kommende Fahrzeuge werden über die Straße "Am Stadtgarten" an der Baustelle vorbei geleitet.