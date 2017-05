Karlsruhe will für den Wohnungsbau neue Flächen finden. Auch drei Kleingartenanlagen sind zum Ärger der Betroffenen aktuell in der Diskussion. Die Karlsruher FDP stellt sich in einer Pressemitteilung hinter die Parzellen-Besitzer.

Insgesamt drei Kleingärten stehen nach aktueller Planung zur Diskussion: die Kleingartenanlage nördlich des städtischen Klinikums, die Anlage südlich des Rüppurrer Schlosses sowie die Kleingartenflächen an der Pulverhausstraße. Die betroffenen Kleingärtner haben eine Petition gestartet, um die Pläne der Stadt zu verhindern.

Die Karlsruher FDP-Fraktion kündigt in einer Pressemitteilung an, die Kleingärtner unterstützen zu wollen. "Dem Gemeinderat wurde suggeriert, es hätte ein Abkommen mit den Verbänden gegeben, wonach die Prüfkulisse so in Ordnung sei. Der jetzt aufkommende Protest bestätigt die FDP-Fraktion in ihrer ablehnenden Haltung zu dieser Prüfkulisse", so der Fraktionsvorsitzende Tom Hoyem.

"Die Kleingärten in Karlsruhe sind ökologisch, ökonomisch und soziologisch notwendig für unsere Stadt und unsere Bürger. Eine Bebauung kommt mit der FDP-Fraktion nicht in Frage! Alleine die Leistung zum Erhalt eines ausgeglichenen Mikroklimas sowie Frischluftschneisen sind für die stark Hitze belasteten Stadtteile Karlsruhes notwendig", bekräftigt Stadtrat Thomas H. Hock, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Stadtrat Karl-Heinz Jooß ergänzt: "Ja, es gibt immer wieder Flächen, die schmerzhaft umgewidmet werden müssen, da der Platz in Karlsruhe begrenzt ist. Mit den Kleingärten würde die Stadt aber zu weit gehen!"