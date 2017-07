Vom 31. Juli bis zum 30. August wird die Fahrbahndecke der L560 Haid-und-Neu-Straße/Gustav-Heinemann-Allee zwischen dem Hirtenweg und dem Kreuzungsbereich am Sportpark erneuert. Die Strecke muss deshalb zeitweise vollgesperrt werden.

Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, wird die Erneuerung in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt dauert vom 31. Juli bis voraussichtlich 13. August. In diesem Zeitraum kann der Verkehr in Richtung Stutensee noch durch das Baufeld geleitet werden. In die Gegenrichtung allerdings ist eine Durchfahrt nur bis zur Beuthener Straße möglich. Eine Umleitung in Richtung Stadtmitte führt über den Knotenpunkt L560/L604 über die Theodor-Heuss-Allee.

Im Zeitraum des zweiten Bauabschnitts vom 14. August bis voraussichtlich zum 30. August wird aufgrund der Bauarbeiten eine Vollsperrung eingerichtet. Der gesamte Verkehr aus beiden Richtungen muss also auf die Umleitung ab dem Bereich des Knotenpunktes L560/L604 sowie am Hirtenweg ausweichen. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.