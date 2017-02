07.10.2016 06:00 Florian Kaute Karlsruhe Neue Demos: Widerstand und Pegida Karlsruhe protestieren erneut

Am heutigen Freitag demonstriert um 19 Uhr erneut die Gruppe "Widerstand Karlsruhe". Wie die Stadt mitteilt, wird es nicht die letzte Veranstaltung in diesem Jahr sein. Auch "Pegida Karlsruhe" kündigt erneut Demonstrationen in Karlsruhe an. Mit Einschränkungen im Stadtverkehr muss gerechnet werden.