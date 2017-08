28.08.2016 19:00 Söllingen Neue Bauphase ab Montag: Fahrbahn-Sanierung der B10 dauert an

Bereits seit geraumer Zeit ist die Fahrt auf der B10 zwischen Söllingen und Kleinsteinbach durch eine Baustelle behindert. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemeldung mitteilt, dauern die Arbeiten weiterhin an. Ab Montag, 5. September, wird ein neues Teilstück der Strecke saniert. Hierfür ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn nötig, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.