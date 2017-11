06.11.2017 06:01 Karlsruhe Neue Autos für Bürgermeister: Karlsruhe setzt auf umweltfreundliche Antriebe

In der vergangenen Woche ist die neue "Bürgermeisterflotte" offiziell in Betrieb gegangen. Das berichtet die Stadt in einer Pressemeldung. Damit soll der CO2-Ausstoß reduziert werden.

Die Karlsruher Stadtverwaltung setzt in den vergangenen Jahren konsequent auf umweltfreundliche Antriebe, auch bei den Dienstfahrzeugen des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung der Stadt hervor. "Benzinangetriebene Fahrzeuge wurden zunächst durch erdgasangetriebene und emissionsarme EURO6-Dieselfahrzeuge ersetzt. Mit der Anschaffung von zwei BMW 530e und einem BMW 740Le hat die Stadtverwaltung nunmehr vollständig auf umweltfreundliche, geräusch- und emissionsarme Plug-In-Hybrid und E-Fahrzeuge umgestellt", heißt es weiter. Ein BMW i3 war bereits seit 2016 im Bestand. Die Stadtwerke stellen darüber hinaus mit dem Renault Zoe ein weiteres E-Fahrzeug zur Verfügung. Der durchschnittliche CO2-Flottenausstoß konnte von 174 g/km im Jahr 2010 auf 40 g/km im Jahr 2017 reduziert werden. Bei der Anschaffung der neuen Fahrzeuge standen nach Angaben der Stadt neben Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz auch Wirtschaftlichkeit und Sicherheit im Vordergrund.