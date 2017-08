Im Stadtteil Hagsfeld beginnt am Mittwoch, 2. November, die zweite Phase der Fahrbahndeckensanierung auf der Straße An der Tagweide. Hierfür wird die Straße zwischen der Printzstraße und der JuliusBender-Straße für den Verkehr voll gesperrt, weshalb auch die Buslinie 32 bis voraussichtlich 25. November umgeleitet wird. Das berichten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung.

Während der Baumaßnahme wird die Haltestelle Brückenstraße um circa 30 Meter Richtung Norden verlegt. Die Haltestellen Printzstraße und An der Tagweide werden ersatzlos aufgehoben, ebenso die Haltestelle Storrenacker Nord in Fahrtrichtung Fächerbad. Die Haltestellen Neue Wiesen, Elfmorgenbruch, Storrenacker Süd, Storrenacker Mitte werden von der Buslinie 32 nur bei Fahrten mit Fahrziel Neue Wiesen bedient. Die Haltestelle Storrenacker Nord wird für Fahrten mit Fahrziel Roßweid in den Herdweg verlegt. Bei Fahrten mit Fahrziel Neue Wiesen wird sowohl die reguläre als auch die Ersatzhaltestelle Storrenacker Nord bedient.

Umleitung der Linie 32 mit Fahrziel Neue Wiesen Nach der Haltestelle Schäferstraße biegt der Bus links in die Straße An der Tagweide zur Ersatzhaltestelle Brückenstraße, fährt dann rechts in die Brückenstraße, biegt anschließend rechts in die Straße Am Storrenacker ein und fährt über die Printzstraße zur Haltestelle Neue Wiesen. Nach der Wendefahrt über die Junkersstraße erfolgt die Rückfahrt auf der gleichen Route.

Umleitung der Linie 32 mit Fahrziel Roßweid Nach der Haltestelle Schäferstraße biegt der Bus links in die Straße An der Tagweide und fährt zur Ersatzhaltestelle Brückenstraße. Anschließend geht es rechts in die Brückenstraße und weiter auf dem Herdweg zur Ersatzhaltestelle Storrenacker Nord. Dann biegt das Fahrzeug links in die Greschbachstraße ein und fährt weiter auf dem regulären Fahrweg zur Haltestelle Roßweid. Die Rückfahrt erfolgt auf der gleichen Umleitungsstrecke.