13.04.2016 19:00 Karlsruhe Neubau Bürgerzentrum und Bibliothek: Kult steht hinter Mühlburg-Projekt

Die Kult-Fraktion setzt sich dafür ein, den Neubau von Bürgerzentrum und Stadtteilbibliothek in Mühlburg wie geplant zu errichten. Der Trägerverein des Bürgerzentrums sorgt sich, dass die Stadtverwaltung den Neubau aus Spargründen kippen und eventuell sogar die Stadtteilbibliothek in Mühlburg schließen wolle. Daher hat der Verein die Gemeinderatsfraktionen angeschrieben und sich auch an die Medien gewandt, so eine Pressemitteilung der Fraktion.