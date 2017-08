27.03.2017 05:00 Karlsruhe Nazi-Aufmarsch in Durlach? CDU kritisiert Aussage von Mentrup

Am 3. Juni soll der "Tag der deutschen Zukunft" in Karlsruhe stattfinden, eine Demonstration der Partei "Die Rechte", zu der 1.000 Teilnehmer angemeldet sind. Der Karlsruher Oberbürgermeister ließ am Rande einer Veranstaltung fallen, dass er Durlach als Veranstaltungsort für möglich hält - zum Unmut der dortigen CDU.