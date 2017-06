In diesem Jahr feiert Karlsruhe 200 Jahre Fahrrad. Passend zum Jubiläum wollen die Karlsruher Tourismus Gesellschaft (KTG) und ihre Partner die Begeisterung für den Drahtesel auch nach den großen Festlichkeiten in der Fächerstadt aufrecht erhalten. Ihre Idee: die "NaturRADtour" Karlsruhe.

In einer Pressemitteilung informiert die KTG über ihr Vorhaben: Die neue Radtour verbindet auf rund 48 Kilometer Rundfahrt die eindrucksvollsten Landschaften im Karlsruher Stadtgebiet. "So erleben die Radler unterwegs insgesamt acht Schutzgebiete und drei Naturräume und erfahren dabei Spannendes über die heimische Flora und Fauna", so die KTG.

Am Sonntag, den 25. Juni, wird der Radweg ab 10 Uhr offiziell mit einer Eröffnungsfahrt - beginnend vor dem Karlsruher Schloss - eingeweiht. Begleitet werden alle Radler an diesem Tag vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Karlsruhe entweder auf der kleineren Tour, die bis zum Naturschutzzentrum Rappenwört führt, oder auch während der gesamten "großen" Fahrt. Ein Shuttlebus steht nach den Angaben der KTG zwischen dem Schloss und dem Naturschutzzentrum Rappenwört bereit.

Die Route verläuft gegen den Uhrzeigersinn

Der neue Radweg startet laut Pressemitteilung hinter dem Karlsruher Schloss in Richtung Norden. Nach kurzer Fahrt geht es weiter gegen den Uhrzeigersinn nach Westen. Dabei geht es zuerst durch den Hardtwald,ein zusammenhängendes Waldgebiet, das sich auf einer Länge von 16 Kilometern und einer Breite von zweieinhalb bis fünf Kilometern erstreckt.

Über das Naturschutzgebiet "Alter Flugplatz" mit seinen großen sandigen Flächen führt die Route zum Rhein. Als bedeutende Schifffahrtsstraße prägte er die Landschaft bei Karlsruhe. Als Kontrast dazu erstreckt sich kurze Zeit später das Areal des Rheinhafens mit seiner Industriearchitektur. Bei der vierten Station sehen die Sportler einen auffälligen Geländesprung - das Hochgestade. Die Alb verläuft unten, an der Stelle einer ehemaligen Rheinschlinge. Im Osten steigt das Gelände um rund zehn Meter an.

Naturschutzzentrum Rappenwört, die Alb und der Oberwald

Der Altrhein Rappenwört bildet eine typische Altrheinschlinge. Hier liegt das Naturschutzzentrum Naturschutzzentrum Rappenwört im Rheinauenwald. Eine moderne Dauerausstellung gibt den Besuchern durch Schautafeln, Modelle und Rätsel Einblicke in die Natur der Rheinauen. Umgeben ist es von Baumarten, die gelegentliche Überflutungen ertragen können, wie Eschen und Stieleichen.

Weiter geht es zur Alb. Bei der Appenmühle fließt sie in ihrem ursprünglichen Bett, das sich tief in die Hardtebene eingeschnitten hat. Das zeigen mehrere hohe natürliche Böschungen. Seit 30 Jahren wird die Alb systematisch umgestaltet. Aus einem geradlinigen Fluss entstand ein naturnahes Gewässer, was Besucher in der Günter-Klotz-Anlage sehen können.

Im Oberwald beobachten sie den Wechsel von tiefliegenden, feuchten Flächen und höher liegenden Kiesinseln. Auch die Altstadt von Durlach liegt auf einer Kiesinsel. Bei der Fahrt durch den Wald beim Elfmorgenbruch sichten die Naturfreunde zum Abschluss die Baumarten des typischen Bruchwaldes wie Erle und Pappel.