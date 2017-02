Im Stadtteil Grötzingen findet am kommenden Sonntag, 12. Februar, der 4. Grötzinger Narrensprung statt. Die Fastnachts-Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Die Buslinie 21 fährt in diesem Zeitraum auf einer Umleitungsroute durch das Malerdorf.

Die Haltestellen Büchelbergstraße und Grötzingen Rathaus (jeweils in beiden Richtungen) werden ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Grötzingen Bahnhof wird in die Straße Edelmänne verlegt. Die Haltestelle Fröbelstraße in Fahrtrichtung Durlach wird an die Haltestelle Fröbelstraße der Gegenrichtung verlagert.

Am Sonntag, 12. Februar, fahren die Busse der Linie wie folgt: Von Durlach Turmberg kommend fahren die Busse zunächst auf dem normalen Fahrweg bis zur Haltestelle Fröbelstraße, biegen dann rechts in die Straße Edelmänne zur Ersatzhaltestelle Grötzingen Bahnhof ein und anschließend rechts in die Eisenbahnstraße.

Von dort geht es weiter weiter in die Fröbelstraße, links in die Durlacher Straße, rechts in die Karl-Leopold-Straße, links in die Bruchwaldstraße zur Haltestelle Karl-Leopold-Straße. Von dort nehmen die Busse dem regulären Fahrweg in Richtung Richtung Grötzingen Nord.

Die Rückfahrt erfolgt von der Haltestelle Karl-Leopold-Straße rechts in die Karl-Leopold-Straße, links in die Durlacher Straße, rechts in die Fröbelstraße, links in die Grezzostraße zur Haltestelle Fröbelstraße. Von dort geht es rechts in die Straße Edelmänne zur Ersatzhaltestelle Grötzingen Bahnhof, rechts in die Eisenbahnstraße und weiter Richtung Durlach Turmberg.