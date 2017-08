25.08.2016 20:00 Karlsruhe Nachwuchs im Karlsruher Zoo: So süß ist Alpaka-Jungtier Elroy

Es gibt wieder Nachwuchs im Karlsruher Zoo: Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt gibt, kam in dieser Woche ein Alpakababy im Stadtgarten zur Welt. Der Name des neusten Zoo-Bewohners: Elroy.