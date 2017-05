Wer gewinnt den Karlsruher Projektwettbewerb Nachhaltigkeit? Diese Frage soll am heutigen Mittwochabend in der Durlacher Karlsburg beantwortet werden. Hier fällt die finale Entscheidung der Jury.

Laut Pressemitteilung der Stadt wurden insgesamt 19 Projekte beim Karlsruher Projektwettbewerb "Unsere Zukunft -Dein Projekt" eingereicht. Daraus hat eine fünfköpfige Jury - besetzt mit Nachhaltigkeitsexperten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen - die fünf aussichtsreichsten Ideen ausgewählt. Sie alle sollen nun mit dem Preisgeld in Höhe von jeweils 5.000 Euro umgesetzt werden.

Am Mittwochabend präsentieren die Nominierten ihre Projekte der Jury und der Öffentlichkeit. Das Projekt, das die Jury am meisten überzeugt, erhält laut Stadt zusätzlich 10.000 Euro zur weiteren Ausgestaltung und Umsetzung. Die Veranstaltung findet in der Karlsburg Durlach statt und beginnt um 17 Uhr.

Alle Informationen zu den Projekten und dem Wettbewerb finden Sie hier.