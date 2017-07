In der Nacht zum Ostersonntag wurde bei Karlsruhe Rüppurr ein Taxifahrer mit einem Messer bedroht und angegriffen. Nun, rund zweieinhalb Monate später, hat die Polizei dank gefundener Blutspuren einen Verdächtigen ausmachen können.

"Mit der Festnahme und Inhaftierung eines 22 Jahre alten Tatverdächtigen sind die Ermittlungsbehörden bei der Klärung eines in der Nacht zum Ostersonntag verübten Räuberischen Angriffs auf einen Taxifahrer den offenbar entscheidenden Schritt vorangekommen", teilen Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Karlsruhe mit.

In der Nacht hatte sich der zunächst unbekannte Täter von Ettlingen aus nach Karlsruhe-Rüppurr fahren lassen und während der Fahrt durch die Frauenalber Straße plötzlich ein Messer gezogen. In der Folge bedrohte er den 50 Jahre alten Chauffeur und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Überfallene die Herrschaft über das Taxi verloren und ein geparktes Auto gestreift hatte, kam es zwischen den beiden Männern im Fahrzeuginneren zum Kampf. "Obgleich der sich mit Händen und Füßen wehrende 50-Jährige hierbei stark blutende Verletzungen erlitt, gelang es ihm schließlich, den gleichfalls blutenden Räuber in die Flucht zu schlagen", fasst die Polizei die Geschehnisse zusammen.

Blutspuren führten Ermittler zu 22-Jährigem

Das Ergebnis der molekulargenetischen Untersuchung am Tatort gesicherter Blutspuren führte die Ermittler jetzt zu dem in Ettlingen wohnhaften und polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Verdächtigen. Aufgrund des Ermittlungsstandes entsprach der zuständige Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und erließ gegen den 22-Jährigen Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde am vergangenen Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen, am Freitag dem zuständigen Richter vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußert sich der Mann bislang nicht.

Der überfallene Taxifahrer konnte zwar noch im April die Klinik verlassen. Ob seine Verletzungen vollständig ausheilen oder Einschränkungen zurückbleiben, lässt sich auch aktuell nicht abschließend beantworten.