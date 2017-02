Ein bislang noch Unbekannter überfiel zwischen Dezember und Januar drei Tankstellen in Karlsruhe. Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes hoffen die Ermittler der Kriminalpolizei, dem Räuber auf die Spur zu kommen,

Der Täter hatte am 17. Dezember sowie am 7. Januar jeweils zur Nachtzeit die Verkaufsräume der beiden Stationen in der Brauerstraße wie auch am Weinbrennerplatz betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe mehrerer hundert Euro erzwungen.

Bei einer dritten Tat am späten Abend des 14. Januar ergriff der Täter die Flucht, als der aufmerksam gewordene Tankstellenpächter von einem Nebenraum aus mit einer Holzlatte auf ihn zustürmte. Zwar war der Mann in allen drei Fällen mit einem Kapuzenpulli beziehungsweise einem Schal und einer Sonnenbrille maskiert. Da ein Zeuge den Flüchtenden aber am 14. Januar ohne Maskierung beobachten konnte, war die Fertigung des Phantombildes möglich.

Der Unbekannte ist vermutlich Deutscher, etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er ist Raucher, hat kurzes braunes, eventuell blondes Haar und einen blassen Teint. Einmal war er nach Aussage der Polizei mit einem billig wirkenden Kurzmantel, möglicherweise mit Nadelstreifen und einer dunklen Arbeitshose bekleidet. Bei einer anderen Tat trug er Jeans.

Beim Tatmesser handelt es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 20 Zentimetern. Zudem führte er jeweils eine schwarze Tasche mit sich und trug Handschuhe. Wer den Täter zu erkennen glaubt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter der Telefonnummer (0721) 939-5555 um seine Meldung beim Kriminaldauerdienst gebeten.