vor 3 Stunden Karlsruhe Nach Sturz in Hohenwettersbach: Pedelec-Fahrerin verstorben

Am Montag, 7. August, war eine Pedelec-Fahrerin auf der K9652 in Richtung Wolfartsweier in Hohenwettersbach gestürzt und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, ist die 71-Jährige in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.