vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Streit im Discounter: Angreifer beißt zwei Polizisten - Beide dienstunfähig

Am Freitagmittag kam es in einem Discounter in der Waldstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Kunden. Zwei Polizisten, die die Situation schlichten wollten, wurden dabei durch Bisswunden so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst beenden mussten.