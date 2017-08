Im Raum Rastatt/Baden-Baden und im Norden der Stadt Mannheim wurden landwirtschaftliche Flächen, vermutlich durch Aufbringen verunreinigten Kompostes, mit der Chemikalie PFC belastet. In einem Bericht gibt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) jetzt grünes Licht für Obst und Gemüse aus der Region - zumindest weitgehend.

"Durch die Untersuchungen und begleitende Beratung der Betriebe im Raum Baden-Baden/Rastatt und Mannheim ist es gelungen, dass die dort erzeugten und auf den Markt gebrachten Lebensmittel für den Verbraucher unbedenklich sind", so Regierungspräsidentin Nicolette Kressl zu den Ergebnissen der diesjährigen Untersuchungen im Zuge des Vorerntemonitorings (VEM).

Auch beim diesjährigen Vorerntemonitoring habe man vor der Ernte Pflanzenproben von mit PFC belasteten Flächen gezogen und beim Landwirtschaftlichen Technologiezentraum Augustenberg (LTZ) auf ihre Gehalte an verschiedenen PFC-Verbindungen untersucht. Liegen die Ergebnisse über den vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgelegten Beurteilungswerten, darf das Erzeugnis nach Aussage des RP nicht vermarktet werden.

Erdbeeren und Spargel unbelastet, Weizen und Tomaten anfälliger

Die Erntesaison für Spargel und Erdbeeren sei abgeschlossen- und "alle Ergebnisse lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze und damit weit unterhalb der Beurteilungswerte für Lebensmittel", heißt es im Pressebericht. Bei der Untersuchung von Gemüse und Salat habe im Vorerntemonitoring bis heute in einem Fall bei Tomaten eine geringe Überschreitung des Beurteilungswertes von Perfluorpentansäure (PFPeA) festgestellt. In diesem Fall seien keine Früchte in den Verkauf gelangt.

Auch beim Getreide seien die Untersuchungen inzwischen abgeschlossen. Wie das RP weiter mitteilt, wurden teilweise Überschreitungen der erlaubten Werte festgestellt. Wie in den Vorjahren habe sich der Weizen als sensibel bezüglich der Aufnahme von PFC gezeigt, die entsprechenden Partien seien nicht als Lebensmittel vermarktet worden.

Hintergrund des Umweltskandals ist auf Feldern ausgebrachter Kompost, der Abfälle aus der Papierherstellung enthielt. Das könnte die Quelle für PFC-Belastungen von Boden und Grundwasser sein. PFC lagern sich auch in Getreide oder Obst ab und können in der Umwelt kaum abgebaut werden. Strafrechtliche Ermittlungen gegen einen Komposthersteller aus Baden-Baden waren Anfang des Jahres eingestellt worden.