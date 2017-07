Nach Messer-Attacke: 27-Jähriger in Karlsruher Nordstadt verhaftet

Ein 27-Jähriger wurde am Sonntag festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zwei Personen mit einem Messer angegriffen zu haben. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Der Mann war am Sonntag nach Aussage der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen 5 Uhr in der Karlsruher Delawarestraße wegen einer Ruhestörung mit seinen Nachbarn im Alter von 25 und 27 Jahren in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung ergriff er plötzlich ein auf dem Tisch liegendes Messer und versuchte, auf seinen 25-jährigen Nachbarn einzustechen.

Der konnte die Angriffe allerdings mit einem Stuhl abwehren. Ein anwesender Zeuge konnte eingreifen und ihm das Messer abnehmen. "Von einem zweiten Zeugen darauf angesprochen, geriet der 27-Jährige erneut in Rage. Nun griff er nach einem kleineren Küchenmesser und stach auf den gleichaltrigen Geschädigten ein, nachdem er ihn vorher zu Boden gestoßen hatte," so die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Angreifer flüchtete anschließend, nachdem er selbst sowohl von dem Geschädigten mit einer Eisenstange, als auch von dem 25-Jährigen mit einem Stuhl bedroht worden war.

Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West konnte den Verdächtigen allerdings wenig später in Tatortnähe festnehmen. Durch die Messerangriffe trug der 27 Jahre alte Angegriffene zwei Stich- und mehrere Schnittverletzungen davon. Insbesondere Verletzungen im Unterbauch sowie im Achselbereich wurden nach Aussage der Polizei von den Ärzten als lebensbedrohlich bezeichnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der polizeilich bislang unauffällig gewesene Tatverdächtige im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt.