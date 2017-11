Anfang September wurden in den St. Vincentius-Kliniken medizinische Geräte im Wert von 660.000 Euro gestohlen. Am Freitag teilt die Verwaltung nun mit, dass alle endoskopischen Geräte ersetzt wurden.

Die bei einem Diebstahl Anfang September entwendeten Endoskope in den St. Vincentius-Kliniken am Standort in der Südendstraße sind nun komplett erneuert worden. "Es gab zu keinem Zeitpunkt Unterbrechungen in der Endoskopie. Da die ViDia Kliniken an beiden Standorten über eine endoskopische Abteilung verfügen, konnten wir bereits am Montag nach dem Diebstahl für Ersatz sorgen", so Prof. Dr. Thomas Zöpf, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie.

Darüber habe der Hersteller bereits zwei Tage nach dem Diebstahl zusätzliche Leihgeräte zur Verfügung gestellt. "Damit war die Endoskopie in der Südendstraße trotz des Diebstahls aller Geräte jederzeit voll einsatzfähig", so die Klinik in der Pressemeldung weiter.

Die Ersatzbeschaffung sei nun abgeschlossen, "alle Endoskope wurden erneuert und sind jetzt mit dem neuesten und qualitativ hochwertigsten technischen Standard ausgerüstet. Dadurch besteht die Möglichkeit, viele komplexe Untersuchungen zeitnah durchführen zu können." Die St. Vincentius-Kliniken habe nach dem Vorfall zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für den Zugang in die Endoskopie vorgenommen.