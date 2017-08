19.10.2016 07:00 Karlsruhe Nach Beiß-Attacke in Karlsruhe: Peta fordert Führerschein für Hundehalter

Schreck am Hammweg: Im Karlsruher Stadtteil Daxlanden bissen zwei ausgerissene Schäferhunde am Sonntagmorgen einen anderen Hund zu Tode. Die Karlsruher Polizei konnte die beiden ausgerissenen Vierbeiner dem Besitzer übergeben und hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. In einer Pressemeldung fordert die Tierrechtsorganisation Konsequenzen.