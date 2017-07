Im Winter sorgten mehrere sexuelle Belästigungen von Frauen in Karlsruhe für Aufsehen. Am heutigen Mittwoch landet der Fall nun vor Gericht: Ein 24-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht wegen fünf überfallartigen nächtlichen Angriffen verantworten.

Dem Angeklagten werden fünf Überfälle zwischen dem 5. Dezember 2016 und dem 19. Februar dieses Jahres zur Last gelegt. Der 24-Jährige wurde nach Aussage der Staatsanwaltschaft am 20. Februar festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Am Mittwoch beginnt seine Verhandlung wegen versuchter sexueller Nötigung. Es ist insgesamt ein Verhandlungstag vor dem Amtsgericht in Karlsruhe angesetzt.

Bevor der 24-Jährige verhaftet wurde, war der Verdacht auf einen 23-jährigen Studenten gefallen. Die Polizei hatte daraufhin mit einem Bild nach dem Studenten gefahndet. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann von einer 22-jährigen Frau zu Unrecht beschuldigt worden. Auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Student vor dem Amtsgericht freigesprochen.

