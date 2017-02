Eine DNA-Spur könnte die Polizei nun näher an die Lösung des Falls um die fünf überfallartigen Angriffe auf Frauen in Karlsruhe gebracht haben. Der Verdacht gegen den 22-Jährigen sei demnach nun dringender geworden.

"Die Auswertung der nach fünf nächtlichen Angriffen auf Frauen von der Polizei akribisch gesicherten Spuren hat den Verdacht gegen einen 22 Jahre alten Studenten so weit erhärtet, dass nunmehr von einem dringenden Tatverdacht auszugehen ist." Das berichten die Polizei und die Staatsanwaltschaft aus Karlsruhe am Freitagmittag.

Nach dem Übergriff auf eine 23 Jahre alte Frau am Abend des 21. Januar in der Karlsruher Südstadt konnte von den Beamten DNA gesichert werden. Diese würden nach dem jetzt vorliegenden Untersuchungsergebnis des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit dem genetischen Fingerabdruck des 22-Jährigen übereinstimmen.

Aufgrund dieses Ermittlungsstandes hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen den Beschuldigten wegen versuchter sexueller Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung beim Amtsgericht Karlsruhe einen Haftbefehl erwirkt. Der 22-Jährige wurde daraufhin am Freitagmorgen von Beamten der "Ermittlungsgruppe Eingang" in seiner Wohnung festgenommen und wird noch im Laufe des Tages zur Eröffnung des Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Zuvor waren die Ermittler dem Verdächtigen durch Überwachungsfotos aus einer Straßenbahn auf die Spur gekommen. Nach Veröffentlichung der Bilder hatte sich der Mann den Behörden gestellt und in der Folge von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Da er von den Geschädigten nicht mit der erforderlichen Sicherheit wiedererkannt wurde, war er zunächst wieder auf freien Fuß gekommen.