14.09.2016 21:00 Karlsruhe Musik, Essen und mehr: Türkische Kultur am Karlsruher Schloss

Die Deutsch-Türkische Kulturplattform lädt am Wochenende im und am Karlsruher Schloss dazu ein, sich mit der Kultur des Landes am Bosporus auseinander zu setzen. Bei den 9. Deutsch-Türkischen Kulturtagen stehen landestypische Musik, Kost und Waren auf dem Programm.