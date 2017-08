Kerwe Liebhaber können am Wochenende vom 9. bis 12. September nicht genug kriegen. Mit Fassanstich, ökumenischen Gottesdiensten, Musik und viel Programm kann in den Karlsruher Stadtteilen Hagsfeld und Mühlburg das Wochenende kommen, dazu informierte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Die 40. Mühlburger Kerwe findet vom 9. bis 12. September auf dem Fliederplatz statt. Beginn ist Freitag um 14 Uhr. Um 19.30 Uhr eröffnet der Bürgermeister Michael Obert mit dem Fassanstich, dabei wird er vom Bläserchor St. Peter und Paul und der historischen Bürgerwehr Karlsruhe begleitet. Anschließend treten die Bauchredner der Spitzenklasse Andy & Gregor sowie das Duo "Against the Wind" auf.

Am Samstag um 11 Uhr beginnt der Kerwelauf des Bürgervereins Mühlburg. Vom Bürgerverein wird ein Flohmarkt organisieren, wer teilnehmen möchte kann am Samstag um 10 Uhr einfach vorbeikommen oder sich vorab per E-Mail an mfmobil@aol.com oder telefonisch unter 0179/2315064 melden. Der Kinder- und Jugendnachmittag mit Mitmachangeboten und einem Preisausschreiben beginnt um 15 Uhr im Festzelt. Ab 19.30 Uhr wird die Volksmusikgruppe "Die Schäfer" dort auftreten, gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst und dem Bläserorchester St. Peter und Paul Mühlburg. An diesem Tag öffnen auch die Geschäfte. Im Festzelt spielen ab 14 Uhr die "jivaros" mit Musik aus den 60ern und ab 19 Uhr die Mühlburger Carnevals Gesellschaft und das Duo "Against the Wind". Am Montag gibt es ab 12 Uhr "Geppert´s große Kerwe-Schlachtplatte".

Kerwe auch in Hagsfeld

Am selben Wochenende findet die Kerwe an der Brückenstraße in Hagsfeld statt. Das Programm organisieren die Hagsfelder Vereine. Beginn ist hier am Samstag, 10. September, um 16 Uhr der letzte Tag wird der Montag, 12. September sein. Die offizielle Eröffnung beginnt mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Klaus Stapf am Samstag um 17 Uhr.

Das Kerweprogramm wird mit Vorführungen, Luftballon-Wettfliegen, Entenrennen auf der Alten Bach und dem Ökumenische Gottesdienst am Sonntag, um 10 Uhr im Feuerwehrhaus, mit Kindergottesdienst im Blauen Pavillon gestaltet sein. Zudem gibt es ein Kinderkarussell, Autoscooter und Pfeilwerfen. Für die Kinder wird die Parzivalschule und die Karl-Stockmeyer-Schule mit ihrem Bauernhof gekommen. Sie werden Esel-Kutschfahrten, Lama-Wanderungen, einen Streichelzoo und ein Kleintiergehege mit Ziegen und Schafen anbieten.

Zudem gibt es viele Mitmachangebote und Kinderschminken. Am Samstag und Sonntag wird das Kasperle Geschichten erzählen. Am Sonntag wird der Frühschoppen mit Musik vom Musikverein Bruchhausen e.V. begleitet. Am Kerwemontag lädt die Freiwillige Feuerwehr ab 12 Uhr zum Saueressen ein.