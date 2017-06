Motorrad vs. Lkw: Ein Verletzter bei Unfall in Hagsfeld

Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage von ka-news bestätigt, ist es gegen 15.45 Uhr zu einem Unfall in der Elfmorgenbruchstraße gekommen. Ein Lkw- und ein Motorradfahrer sind hier zusammengestoßen. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Wie es zu dem Unfall in der Elfmorgenbruchstraße nahe "Am Storrenacker" kam, ist noch unklar. Die Polizei ist derzeit noch vor Ort. Die Straße wurde von den Einsatzkräften in Richtung Norden voll gesperrt.

Aktualisierung, 17.15 Uhr:

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist am Montag gegen 15.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwerstverletzt worden. Das berichtet die Polizei am frühen Abend. Der Suzuki-Fahrer wurde auf der Elfmorgenbruchstraße vom Fahrer eines Lastwagens übersehen, der die Fahrspur wechselte. Vermutlich befand sich der Motorradfahrer im toten Winkel. Der Lastwagen überfuhr den 32-Jährigen, der mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert wurde. Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Gegen 17 Uhr war die Straße wieder frei.