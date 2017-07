Motorrad-Unfälle in Karlsruhe: Schon jetzt so viele Tote wie 2016!

Mit steigenden Temperaturen zieht es immer mehr Motorradfahrer auf die Straßen. Doch nicht immer enden die Ausflüge glücklich: Nachdem die Unfallzahlen rund um Karlsruhe lange Zeit gesunken waren, sind in diesen Jahr wieder mehr Motorradfahrer verunglückt. Die Polizei betrachtet diese Entwicklung mit Sorge.

Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland sehnen das Ende des Winters ganz besonders herbei. Wenn der Schnee geschmolzen ist, die Straße frei ist von Salz und Rollsplitt und die Wetterverhältnisse wieder stabiler sind, dann fahren auch wieder mehr Motorräder auf den Straßen im Land. In diesen Monaten häufen sich dann allerdings auch die Berichte über verletzte und getötete Motorradfahrer. Auch in diesem Jahr verzeichnete die Polizei bereits schwere Vorfälle.

Bereits mehrere Todesnachrichten in diesem Jahr

Anfang Juni kam es unter anderem auf der L340 bei Pforzheim zu einem schweren Unfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer starb. Er war nach Angaben der Polizei mit seiner Maschine in den Gegenverkehr geraten. Einige hundert Meter weiter hat es fast zeitgleich einen zweiten schweren Unfall gegeben, bei dem auch eine Motorradfahrerin mit dem Gegenverkehr kollidierte.

Eine weitere Todesnachricht gab es Anfang Juni, als ein 65-Jähriger auf der A5 auf seinem Motorrad aus ungeklärter Ursache zusammenbrach, anschließend von der Fahrbahn abkam und sich trotz Schutzhelm schwere Kopfverletzungen zuzog. Hinzu kommen bereits in diesem Jahr mehr als zehn Meldungen aus dem Bezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe, dass Motorradfahrer zwischen leicht oder lebensgefährlich verletzt wurden.

Bis 2016 noch abnehmende Unfallzahlen

Auch wenn es den Eindruck macht, als häuften sich solche Meldungen, so ging die Zahl der verunglückten Fahrer in den vergangenen Jahren tendenziell eher zurück. Das zumindest geht aus der polizeilichen Verkehrsunfallstatistik hervor. Während es 2007 noch 594 verunglücke Motorradfahrer waren, belief sich ihre Zahl 2016 auf 417 Fälle. In diesem Jahr kamen bereits 248 Motorradfahrer bei Unfällen zu Schaden.

Mit der Zahl der verunglückten Motorradfahrer ist auch die Zahl der polizeilich aufgenommenen Motorradunfälle in den vergangenen Jahren zurück gegangen. 2015 wurden so insgesamt 541 Unfälle aufgezeichnet, in den folgenden Jahren waren es 8,7 Prozent weniger (494). Im laufenden Jahr hat die Polizei bis Anfang Juli 217 Unfälle aufgezeichnet.

Polizei fürchtet "Trendwende" in diesem Jahr

Der Gedanke an die Statistik für das Jahr 2017 ist für Joachim Zwirner, Leiter des Sachbereichs Verkehr beim Polizeipräsidium Karlsruhe, bereits jetzt weniger erfreulich: "Bedauerlicherweise wird sich die rückläufige Entwicklung bei den Motorradunfällen voraussichtlich umkehren. Wir verzeichnen jetzt schon fünf getötete Motorradfahrer. Das entspricht der Gesamtzahl des Jahres 2016. Bei den verletzen Motorradfahrern befürchten wir, dass diese Zahl zum Jahresende um knapp 50 Prozent über dem Vorjahresergebnis liegen wird."

Alle fünf tödlichen Motorradunfälle haben sich in einem Zeitraum von knapp sechs Wochen ereignet, ab der zweiten Maihälfte bis Ende Juni. In dieser Zeit haben nach Zwirners Einschätzung viele Ausflugsfahrer eine Tour unternommen, da das Wetter vergleichsweise gut war.

Mehr als jedes dritte Motorrad wird beanstandet

"Der Reiz besteht hierbei oft in der Linienführung, wie Kurven, und der Topographie, Steigungen, Gefälle, Kuppen, einer Straße. Derartige Merkmale stellen aber gleichzeitig Risikofaktoren dar", beschreibt Zwirner weiter. Im Zuständigkeitsgebiet des Karlsruher Polizeipräsidiums sei es in diesem Jahr vor allem auf der L571 zwischen Königsbach-Stein und Walzbachtal, sowie die L340 zwischen Bad Herrenalb über Dobel bis ins Enztal zu Unfällen gekommen.

Nach eigenen Angaben führt die Polizei "regelmäßig und schwerpunktorientiert Verkehrssicherheitskontrollen in Sachen Zweiradsicherheit" durch. So gab es seit der letzten Motorradsaison bis Anfang Juli 113 Kontrollaktionen bei denen 1.641 Motorradfahrer kontrolliert wurden. Hierbei wurden 635 Verkehrsverstöße festgestellt; überwiegend zu hohe Geschwindigkeiten sowie technische Mängel.