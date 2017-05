01.05.2017 19:08 Zell-Weierbach Möglicher Suizid: Wanderer findet tote Frau im Wald bei Offenburg

Schreie machten einen Wanderer am Montagmittag auf eine verletzte Frau im Bereich oberhalb des Barfußpfades in Zell-Weierbach aufmerksam. Der Mann folgte den Geräuschen und fand eine verletzte, bewusstlose Frau auf dem Waldboden liegen, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.