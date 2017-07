vor 5 Stunden Renchen Mögliche Brandstiftung: Hoher Sachschaden nach Vollbrand in Renchener Fachklinik

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0.15 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Offenburg ein Brand in der Fachklinik Haus Renchtal in Renchen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Nebengebäude der Klinik bereits in Vollbrand.