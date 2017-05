Der gemeinderätliche Bauausschuss kommt am Freitag, 2. Juni, unter Leitung von Bürgermeister Michael Obert zusammen. Ab 16.30 Uhr beschäftigen sich die Stadträte im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Marktplatz vor allem mit Vergaben zur Modernisierung der Stadthalle.

Laut Pressemitteilung der Stadt soll in Sachen Modernisierung der Stadthalle über Vergaben in den Bereichen Metall- und Verglasungsarbeiten, Trockenbau-, Metallbau- und Gerüstarbeiten sowie Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen beraten werden.

Doch es ist nicht einzige Punkt auf der Tagesordnung: Um die Vergabe von Erd-, Entwässerungskanal-, Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten für die Erweiterung und Modernisierung der Weiherwaldschule geht es laut Stadt im Anschluss. Und auch über die Vergabe von Straßenbauarbeiten für den Umbau der Forststraße entscheidet das Gremium in öffentlicher Sitzung. Zum Schluss stehen die Zustimmung zur Kostenübernahme in Sachen Kanalverlegung Unterer Dammweg/Am Zinken sowie Mitteilungen des Bürgermeisteramts auf der Tagesordnung.