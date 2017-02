Wenn sich der Tag dem Ende neigt, dann erhellen die 58.000 Lampen die Karlsruher Straßen - und gelegentlich kommt es vor, dass eine von ihnen defekt ist. In diesem Fall haben die Bürger die Möglichkeit, die kaputten Laternen direkt bei den Stadtwerken zu melden. Ein Karlsruher ist hier besonders aktiv.

Seit rund 40 Jahren gibt es die Straßenlampenaktion "Wo leuchtet eine Straßenlampe nicht?" der Karlsruher Stadtwerke. Das Prinzip: "Aufmerksame Bürger melden den Stadtwerken telefonisch oder per Post defekte Straßenlampen", erklären die Stadtwerke die Aktion.

Im nächsten Schritt leiten die Stadtwerke die Meldungen nach eigener Aussage an ihre Entstörungstrupps weiter, die die Lampen reparieren. So würden die Stadtwerke Zeit und Geld sparen, da sie weniger auf Kontrollfahrten gehen müssen. "Das gesparte Geld wird für die Modernisierung und den Ausbau der Straßenbeleuchtung verwendet", so die Stadtwerke weiter.

Ein Karlsruher meldet über 2.000 kaputte Lampen

Während die Stadtwerke den Vorteil darin sehen, dass "nächtliche Kontrollgänge von Mitarbeitern auf ein Mindestmaß reduziert werden können", macht sich der Karlsruher Helmut Zöller Nacht für Nacht mit seinem Fahrrad auf den Weg, um defekte Lampen ausfindig zu machen. Über ein Drittel aller rund 8.000 Defekte an Straßenlaternen jährlich werden von ihm gemeldet.

Mit seinem Fahrrad sei er dabei jeden Tag "eine starke Stunde" unterwegs, berichtet er. Der Karlsruher ist nicht nur in seiner Nachbarschaft unterwegs. "Ich beschränke mich auf ganz Karlsruhe", schmunzelt Zöller im Gespräch mit ka-news. Für ihn sei es zum einen ein sportlicher Ausgleich, zum anderen ein abwechslungsreiches Hobby. Und die "Ausbeute" gibt ihm Recht: 2015 hat er 2.875 defekte Lampen gemeldet.

"Ich mache es nicht wegen der Anerkennung"

Aber warum sind die defekten Lampen so wichtig für Zöller? Vor 41 Jahren hat er von einem Geschäftskollegen von der Aktion gehört. Damals war er häufig geschäftlich mit dem Rad unterwegs. Und so begann er auf seinem Weg immer wieder andere Umwege zu fahren und nach Laternen Ausschau zu halten, die nicht mehr leuchten. Aufgespürt hat er seither insgesamt 105.771 dunkle Ecken in Karlsruhe.

Dieser Tätigkeit ist Zöller bis heute treu geblieben. So macht er sich allabendlich auf zu seiner Runde, die ihn in die verschiedenen Karlsruher Stadtteile führt: "So lernt man immer neue Straßen und Plätze kennen." Um die Anerkennung der Bevölkerung gehe es ihm dabei nicht. "Ich mache das nur für sichere Wege und Straßen", so Zöller.

Im Augenblick findet er pro Nacht zwischen einer und zehn ausgefallenen Lampen. Doch seine Fundzahlen werden wohl sinken, gibt er an. "Mit der neuen LED-Technik sind die Lampen weniger störanfällig", beschreibt Zöller. Sein Hobby wird er aber dennoch nicht aufgeben.