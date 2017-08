04.11.2016 20:00 Karlsruhe Mittelalter zu Gast in Karlsruhe: Feiern wie die alten Landsknechte

Der Fanfarenzug Europafanfare Karlsruhe veranstaltet am Samstag, 5. November, in der Kirchfeld-Kaserne (ehemals General-Fahnert-Kaserne) seinen fünften Landsknechtsabend. Ab 19.30 Uhr erwartet den Besucher ein gemischtes Programm mit Fanfarenzügen, Gaukelei und Hexentanz, kündigen die Veranstalter in ihrer Pressemeldung an.