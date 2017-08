vor 4 Stunden Karlsruhe Mit der Fahrkarte ins Freibad: KVV lädt seine Kunden ein

Der Karlsruher Verkehrsverbund lädt seine Kunden nach eigenen Angaben zu "einer erfrischenden Abkühlung an den heißen Sommertagen" ein. So hätten Fahrgäste, mit einem gelösten Ticket am Mittwoch, 30. August, freien Eintritt.