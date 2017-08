30.10.2016 19:00 Karlsruhe Mit dem Motorrad nach Nepal: Karlsruher Student fährt rund 15.000 Kilometer

Ob spontane Einladung zu einer Hochzeit im Iran oder bewaffneter Begleitschutz auf dem Rücksitz auf dem Motorrad in Pakistan: "Die Tour nach Nepal war mehr als beeindruckend – mit jeder Menge Erlebnisse", erzählt Christof Wörz von seiner 65-tägigen Anreise über rund 15.000 Kilometer nach Kathmandu. Der 24-Jährige studiert nach seiner Maurerlehre Bauingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft – geht jetzt aber für das Praxissemester zur Aufbauhilfe nach Japhe, um die Himalayan Spirit Academy so erdbebensicher wie möglich zu machen.