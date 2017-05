Zwei Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn wurden zu Rettern eines orientierungslosen Igels. Sie konnten ihn aus seiner misslichen Lage befreien und so vor schlimmerem bewahren.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, bemerkten die Beamten während einer Straße gegen 1.30 Uhr auf der K3575 bei Ubstadt-Weiher einen Igel auf der Fahrbahn, dessen Kopf in einem Joghurtbecher festhing. "Das Tier hatte wohl in der Hoffnung auf einen Leckerbissen unvorsichtigerweise seine Schnauze in den achtlos weggeworfenen Becher gesteckt und konnte sich anschließend nicht mehr daraus befreien", so die Polizei.

So irrte der Igel völlig orientierungslos umher. Die Polizeibeamten befreiten das Tier behutsam aus seiner verzwickten Lage und der Igel konnte anschließend seinen nächtlichen Beutezug unversehrt fortsetzen.