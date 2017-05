vor 2 Stunden Mit Skimaske und Küchenmesser: Überfall auf Spielcenter in Weingarten

Zwei mit Skimasken maskierte und mit großen Küchenmessern bewaffnete Täter betraten am Samstagnacht gegen 23.45 Uhr den Spielecenter in der Jöhlinger Straße in Weingarten, so die Polizei in einer Pressemitteilung.