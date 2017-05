vor 2 Stunden Karlsruhe Mit Messer bedroht und geschlagen: 23-Jähriger raubt zwei Männer in Lokal aus

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 23-Jähriger in einem Lokal in der Innenstadt zwei 24 und 50-jährige Männer bedroht und so ein Mobiltelefon entwendet. Doch der Beschuldigte konnte noch in der gleichen Nacht von der Polizei festgenommen werden.