vor 58 Minuten Karlsruhe Mit Messer bedroht: Raub auf Geschäft in Karlsruher Weststadt

Nach einem Raub auf ein Einzelhandlsgeschäft in der Scheffelstraße in Karlsruhe am Samstagabend, sucht die Polizei aktuell Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können.