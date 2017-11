vor 2 Stunden Karlsruhe Mit Messer bedroht: 46-Jähriger kann Raub verhindern

Ein 46-jähriger Mann wurde nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr, nach dem Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in Daxlanden in der Straße Am Anger unmittelbar nach dem Verlassen des Geschäftes, von zwei jungen Männern angegangen. Sie forderten Geld. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.