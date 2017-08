Statistisch gesehen werden in Deutschland jährlich rund 14.000 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs. Mädchen sind dabei dreimal so häufig betroffen wie Jungen. Für sie und ihre Familien gibt es in Karlsruhe Beratungsstellen, die weiterhelfen können.

Sexueller Missbrauch zeigt sich in unterschiedlichen Symptomen. Neben den körperlichen Verletzungen leiden die Betroffenen unter Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Angstzuständen oder Essstörungen. Soziale Auswirkungen können sich durch Schul- und Lernprobleme oder auch sozialen Rückzug zeigen. Bundesweit gibt es Opferschutzverbände, Beratungsstellen oder Hotlines, an die sich Opfer und Angehörige wenden können - so auch in Karlsruhe:

Hilfe und Unterstützung bei "AllerleiRauh"

"Aller­lei­Rauh" ist eine Beratungs­stelle für Mädchen und Jungen in Karlsruhe, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Darüber hinaus können Eltern oder Vertrauenspersonen ebenfalls Hilfe suchen. Das Angebot umfasst telefonische Beratung, Therapeutische Angebote, Elternabende, Hilfe und Begleitung im Strafprozess. Die Beratungsstelle existiert seit 1990 und ist in der Otto-Sachs-Straße 6 zu finden.

Weitere Informationen zur Beratungsstelle gibt es hier.

Wildwasser-Notruf betreut Frauen und Mädchen

Der Verein "Wildwasser&Frauen-Notruf" hat seinen Sitz in der Kaiserstraße 235. Das Beratungsangebot des Vereins wendet sich an Frauen, aber auch an Mädchen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben. Die Stelle bietet für Mädchen Email-, Telefon-, und Chatberatung. Zudem können Mädchen auch anonym in die Beratungsstelle kommen.

Weitere Informationen zur Beratungsstelle gibt es hier.

Landratsamt unterhält mehrere Beratungsstellen

Hilfe gibt es auch bei den psychologischen Beratungsstellen des Landkreises Karlsruhe. Unter anderem können Menschen dort Hilfe suche, wenn sie oder Angehörige von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Die Psychologische Beratungsstelle des Landkreises Karlsruhe in Karlsruhe ist zuständig für die Einwohner des südwestlichen Landkreises mit den Ortschaften: Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Walzbachtal, Weingarten. In Karlsruhe selbst ist die Beratungsstelle in der Kriegsstraße 78 zu finden.

Weitere Informationen zur Beratungsstelle gibt es hier.

Informationen und auch eine Übersicht über alle Hilfsangebote in Ihrer Region finden Sie auf dem Hilfeportal der Bundesregierung. Hier sind sämtliche Beratungsstellen, Notdienste und Therapeuten, die Fragen zu sexuellem Missbrauch beantworten, aufgelistet. Hier geht's zum Portal (Link führt auf externe Seite).