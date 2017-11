06.11.2017 08:28 Rheinstetten Miss und Mister Baden-Württemberg in Rheinstetten gewählt

Anahita Rehbein aus Stuttgart und Giuliano Lenz aus Konstanz sind Miss und Mister Baden-Württemberg 2017. In je zwei Runden präsentierten sich die 13 Frauen und 11 Männer am Freitagabend bei der Verbrauchermesse Offerta in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) der Jury.