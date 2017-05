vor 3 Stunden Karlsruhe Messerattacke auf Kind: 7-Jährige stirbt an schweren Verletzungen

Am Donnerstagabend wurde ein 7-jähriges Mädchen in Wolfartsweier mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei berichten, ist das Kind am Montagnachmittag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.