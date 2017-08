Im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe sind am Dienstag bislang 28 Glatteisunfälle zu verzeichnen. Bei Unfällen in Pforzheim Wildberg, Ebhausen, Königsbach-Stein und Malsch sind Personen verletzt worden.

In Königsbach Stein ist eine 54-jährige Polo-Fahrerin gegen 9.30 Uhr in einer Kurve von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergerutscht. Sie wurde dabei leicht verletzt und in einer Klinik ambulant behandelt. Bei Pforzheim geriet ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

Eine Fahranfängerin hat um 8.10 Uhr in Wildberg auf der Sulzer Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie versuchte durch eine Vollbremsung das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, schleuderte jedoch nach rechts in das dortige Geländer, das wird von ihrem Auto durchbrochen wurde, so dass das Fahrzeug bis zur Fahrertüre über die Stützmauer rutschte, bevor es durch das Stahlseil aufgehalten wurde.

Durch den Aufprall wurde die Lenkerin schwer verletzt, und musste stationär ins Krankenhaus Nagold aufgenommen werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro. Am Geländer wird der Schaden auf 7.000 Euro geschätzt.

Zwischen Altensteig und Ebhausen ist gegen 9.30 Uhr ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat Prellungen erlitten. In Walzbachtal kam es zu einem tödlichen Unfall, bei dem eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt ist.

Während es im Stadtgebiet Karlsruhe nicht zu Glatteisunfällen kam, waren im Landkreis Karlsruhe, im Enzkreis und im Landkreis Calw weiterhin lediglich Unfälle mit Sachschäden zu verzeichnen.