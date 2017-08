23.09.2016 06:00 Karlsruhe Mehrwöchige Gleisbauarbeiten: Linie 5 fährt bis November Umleitung

Der große Baustellensommer ist zwar zu Ende, doch die Instandhaltungsarbeiten im Karlsruher Schienennetz dauern weiter an. Ab dem Wochenende wird bis November an der Haltestelle Rheinhafen gearbeitet. Aus diesem Grund muss die Tramlinie 5 eine Umleitung fahren, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit.