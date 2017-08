Mehrere Festnahmen: Diebstähle in Karlsruhe und Region

Diebe und Einbrecher waren die vergangenen Tage in Karlsruhe und der Region unterwegs. Die gute Nachricht: Die Ermittler können einige Verhaftungen vermelden.

Hochwertige Designerkleidung haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag aus einer in der Karl-/Ecke August-Dürr-Straße gelegenen Boutique gestohlen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei hervor.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die Einbrecher gelangten den Ermittlungen zufolge gegen 2.30 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in die Verkaufsräume. Anschließend verluden sie die komplette im Auslagenraum befindliche Ware zum Abtransport in ein Kraftfahrzeug, deren Wert deutlich im sechsstelligen Eurobereich anzusiedeln ist.

"Konkrete Hinweise auf die Diebe haben sich bislang noch nicht ergeben", so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Wer vor in der Nacht zum Freitag im Bereich der Karl-/Mathy- beziehungsweise August-Dürr-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

Es war nicht der einzige Einbruch am Freitag: Auf dem Areal einer Baustelle in der Elisabethenstraße in Bühl wurde zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 7 Uhr ein Baucontainer aufgebrochen. Die Diebe entwendeten daraus rund 25 Meter Aluprofile, drei Kleingeräte sowie mehrere Schneideblätter im Wert von etwa 2.500 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf zirka 150 Euro geschätzt.

Einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachten Einbrecher in einer Bäckerei in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Täter hebelten in der Nacht zum Montag ein Fenster auf und stiegen ein. Die Registrierkasse wurde aus der Verankerung gerissen und auf den Boden geworfen. Das Wechselgeld wurde gestohlen.

Einbrecher werden auf frischer Tat ertappt

Nach dem Raub vergangene Woche im Stadtpark, bei dem ein 28-Jähriger von zwei zunächst unbekannten Männern geschlagen und das mitgeführte Bargeld abgenommen worden war, befindet sich seit Montag ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Bühl in Untersuchungshaft.

Dieser stritt im Rahmen seiner Vernehmungen den Tatvorwurf ab, ebenso machte er keine Angaben zu dem mutmaßlichen Mittäter. Nach einer Vorführung beim Haftrichter und Erlass des Haftbefehles erfolgte am Nachmittag die Einlieferung in eine Vollzugsanstalt.

Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Mühlacker konnten des Weiteren am Sonntag um 1.50 Uhr drei Einbrecher festnehmen, so die Polizei in einer weiteren Mitteilung. Das Trio war zuvor in den Recyclinghof eingedrungen und hatte Alarm ausgelöst. Das rief die Polizei auf den Plan, die die drei Männer aus Bulgarien auf der Flucht stellen und festnehmen konnte. "Nach Entrichtung einer beträchtlichen Sicherheitsleistung wurden die Täter wieder auf freien Fuß gesetzt", so die Polizei.

Polizei gelingt Schlag gegen Einbrecherbande

Den Ermittlern gelang zudem ein weiterer Ermittlungserfolg: Wie das Polizeipräsidium Offenburg berichtet, konnten die Ermittler eine Vielzahl von Einbruchsdelikten in der Region klären. "Seit Mitte April befinden sich sechs mutmaßliche Haupttäter, welche alle nach Deutschland eingereist waren und teilweise mittlerweile hier sesshaft geworden sind, in Untersuchungshaft", so die Polizei.

Insgesamt konnten die Ermittler 50 Ermittlungsverfahren, die sich gegen 26 Beschuldigte richten, an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden vorlegen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Bande von Dezember 2015 bis zum März 2016 im Bereich der Präsidien Offenburg und Karlsruhe, aber auch in Rheinland-Pfalz und Bayern auf ihren Diebestouren unterwegs und hatte sich dabei auf Einbrüche in Gaststätten, Firmen und soziale Einrichtungen, insbesondere Kindergärten, spezialisiert.

Zielrichtung der Gruppierung waren in den meisten Fällen neben Tresore und Automaten vorgefundene Elektroartikel und Werkzeugmaschinen. Aber auch Fahrzeuge wurden gestohlen. Ein Großteil des Diebesgutes wurde von den Tätern in Szenenlokalen in Karlsruhe umgeschlagen oder nach Rumänien gebracht. Der entstandene Gesamtschaden der Bande beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf zirka 300.000 Euro.