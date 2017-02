Glückliche Momente im Bergwald: Vom Diakonische Werk, der Stadt Karlsruhe und der Pfarrgemeinde Hohenwettersbach-Bergwald wurde in dieser Woche ein neues "Startpunkt Familienzentrum" im dortigen Ökumenischen Gemeindezentrum eröffnet. Das Zentrum soll ein Ort interkultureller und integrativer Begegnungen werden.

Steigende Besucherzahlen machen Erfolg sichtbar

Gemeinsamkeit war das große Stichwort, das immer wieder fiel bei der Eröffnung des neuen Startpunkt Familienzentrums Bergwald in dieser Woche im dortigen Ökumenischen Gemeindezentrum. Hervorgegangen aus dem Elterncafé "Gemeinsam Wachsen" werden im Familienzentrum – ab sofort in Kooperation von Diakonischem Werk, der Stadt Karlsruhe und der Pfarrgemeinde Hohenwettersbach-Bergwald – künftig integrative, interkulturelle und generationenübergreifende Angebote unter einem Dach vereint sein. Das teilte das Diakonische Werk Karlsruhe in einer Pressemeldung mit. "Für die Menschen hier vor Ort – egal welchen Alters, welcher Herkunft oder sozialer Stellung – wird das sehr viel dazu beitragen, dass ihr Stadtteil lebenswert bleibt", betonte Pfarrer Lucius Kratzert von der Pfarrgemeinde.

Auch Wolfgang Stoll, Direktor des Diakonischen Werks Karlsruhe, und Bürgermeister Dr. Martin Lenz hoben die positive Wirkung der Startpunkte hervor sowie deren Mehrwert für die Bürger, vor allem dann, wenn wie in diesem Fall "etwas Gewachsenes, Bewährtes in die Verstetigung übergehen kann".

Im Rahmen der "Frühen Hilfen" hat die Stadt Karlsruhe in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 17. Startpunkte eröffnet, davon allein fünf in Träger-Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Der Erfolg werde nicht nur anhand der steigenden Zahl der Einrichtungen selbst deutlich, sondern auch durch die stetig zunehmenden Besucherzahlen, so Wolfgang Stoll.