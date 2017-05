Mehr als nur Smartphones: Plakate erinnern in Karlsruhe an Kinder-Bedürfnisse

Gewalt­frei­ er­zie­hen beschreibt nicht nur die bloße Abwesen­heit von Gewalt. Es bedeutet auch aufmerksam zu sein. Anläss­lich des Tags der gewalt­freien Erziehung am 30. April ­hat das Kinderbüro Karlsruhe durch Plakate auf die Nutzung des Smart­pho­nes in der Er­zie­hung und Begleitung von Kindern aufmerksam machen.

Heutzutage ist das Smartphone nicht nur ständiger Beglei­ter im Alltag, sondern bietet auch zahlreiche Möglichkeiten der Ablenkung - auch für Kinder und Jugendliche. Doch genau diese benötigen im Alltag Zuwendung, das persön­li­che Gespräch sowie die Aufmerk­sam­keit der Eltern und Erzie­hungs­per­so­nen in Kita, Schule oder auch Freizeit.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, will das Kinderbüro Karlsruhe unter dem Motto "Ein lustiges Katzen­vi­deo schauen, oder....." auf die Nutzung des Smart­pho­nes in der Er­zie­hung und Begleitung von Kindern aufmerksam machen.

Eltern sollen durch Plakate und Postkarten, die in der Stadt und in verschiedenen Einrichtungen zu finden sind, angeregt werden, um über den bewussten Umgang mit dem Smartphone zu diskutieren. Zudem sollen sich diese - nicht nur am Tag der gewaltfreien Erziehung - an die Bedürfnisse der Kinder erinnern.