vor 2 Stunden Karlsruhe Mehr als 30 Grad: Experten warnen vor Hitze in Karlsruhe

Der Sommer meldet sich mit mit hohen Temperaturen in der Fächerstadt zurück: Für den heutigen Donnerstag warnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor starker Wärmebelastung in Karlsruhe und Umgebung. Und auch am Freitag ist Schwitzen angesagt.