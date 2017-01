Mit dem Bus einen Kurztrip machen und legal Cannabis konsumieren? Ein Veranstalter will das ermöglichen: Das neue Karlsruher Startup verspricht, den "Otto-Normal-Verraucher zu den schönsten Weedspots weltweit zu bringen". Was steckt hinter dem etwas anderen Reisebüro?

Christian Hardardt ist bekennender Marihuana-Befürworter. In Deutschland gibt es nur ein Problem: Der Besitz ist nicht erlaubt. "Wir kennen das ungute Gefühl, mit einem kleinen Zippbeutel in der Tasche an einem Polizeibeamten vorbei zu laufen oder mit zittrigen Knien in eine Kontrolle zu geraten", erklärt Harhardt in einer Pressemitteilung. Die Lösung? In ein Land reisen, in dem das Konsumieren von Marihuana erlaubt ist.

Eine Idee aus den Vereinigten Staaten kommt nach Karlsruhe

"Es gibt wirklich keinen Reiseanbieter in Deutschland, der offen Konsumenten von Cannabis anspricht", so Hardardt im Interview mit ka-news. Diese Lücke wolle man mit dem Start-Up "Marijuana Tours" schließen. Den Anfang machen sollen Tagestouren in die Niederlande, wo es sich die Reisenden "in den lokalen Coffeshops gemütlich machen" können.

Auch wenn es bislang in Deutschland noch keinen vergleichbaren Reiseanbieter gibt, ist die Idee an sich nicht ganz neu. In den Vereinigten Staaten gebe es eine Vielzahl solcher Touren, bei der auch schon ein Teammitglied des Karlsruher Start-Ups teilgenommen habe, so der Gründer. Der einzige Unterschied: Im Gegensatz zu den USA sei es hier nicht vorgesehen, dass auch im Reisebus geraucht wird.

Wie legal sind die Touren in die Niederlande?

Ein Problem mit dem Gesetz sieht Hardardt nicht: "Wir legen äußersten Wert darauf, nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen und haben deshalb auch einen kompetenten Juristen in unserem Team." Aus diesem Grund seien zunächst keine nationalen Touren im Programm.

"Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass auf dem Rückweg aus den Niederlanden niemand etwas mitnehmen darf und soll, da er andernfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat", so Hardardt weiter. Er geht auch davon aus, dass Kontrollen an der Grenze stattfinden werden, "wie bei allen anderen Reiseanbietern auch."

Wie eine solche Tour aussehen soll? "Nicht nur der Aufenthalt, auch die Fahrt soll ein Erlebnis für sich darstellen. Wir setzen auf bequeme Reisebusse mit TV, Internet, angenehmer Musikuntermalung und leckeren Snacks - natürlich alles auf unsere Zielgruppe zugeschnitten", beschreibt Hardardt. Den Anfang machen soll im zweiten Quartal 2017 ein "ausgedehnter Tagestrip" nach Amsterdam. In seiner Vision sollen dann Touren zu "allen interessanten Hotspots weltweit" angeboten werden.